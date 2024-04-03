Московский зоопарк закрылся из-за ветра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московский зоопарк временно приостановил работу в связи с сильным ветром. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны", – говорится в сообщении.

В Гидрометцентре предупредили о сохранении сильного ветра до 23:00 среды, 3 апреля. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду, утончили в ведомстве.

На фоне непогоды кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды, а также укрепить все конструкции и закрыть зонты. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в Москве были временно закрыты столичные парки. Об открытии общественных пространств москвичей проинформируют дополнительно.