Заморозки и мокрый снег ожидаются в Москве с 4 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отрицательная температура и мокрый снег вернутся в Москву в четверг, 4 апреля. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С сегодняшнего дня (3 апреля. – Прим. ред.) начинает существенно меняться погода. Воздушные массы начинают перемещаться с запада, а затем ночью они уже будут с северо-запада. И скорость ветра будет приличная, порывы до 17 метров в секунду", – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, в ночь на 4-е число будет от плюс 3 до 5 градусов, ожидаются осадки. Кроме того, на северо-западе города может выпасть мокрый снег. Днем будет снег и дождь, а температура воздуха ожидается в районе 5–7 градусов.

Понижение температуры, указал синоптик, продолжится в пятницу, 5 апреля. В ночь с четверга на пятницу ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, а днем столбики термометров установятся на отметках в 6–8 градусов тепла. Отрицательная температура ожидается и субботней ночью – до 4 градусов холода.



"Днем столбики термометров поднимутся до 8–10 градусов. В воскресенье начнется очередное потепление. Воздушные массы будут идти с юго-запада, и ночные температуры будут 1–6, а днем – 9–14 градусов", – добавил он.

Показатели последнего дня недели будут на 3–4 градуса выше нормы, уверен он. Далее температура воздуха будет повышаться. В частности, днем в понедельник будет до 16 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал резкое понижение температуры вечером 3-го числа. Ожидается, что воздух охладится до 5–8 градусов.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова указывала, что на выходные в столице ожидается безветренная, но дождливая погода. Воздух в эти дни не будет прогреваться выше 10 градусов.