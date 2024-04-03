Температура воздуха в Москве 3 апреля побила рекорд 41-летней давности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 3 апреля, температура воздуха в Москве побила рекорд 41-летней давности. На станции ВДНХ зафиксировали 18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Третий день подряд температурный рекорд в Москве <...>. До этого рекорд плюс 17,9 градуса был зафиксирован в 1983 году", – цитирует его Агентство "Москва".

Однако к вечеру в городе похолодает. Местами в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди. Ночью в области пройдет дождь со снегом.

В связи с непогодой в Москве перевели в режим повышенной готовности все коммунальные службы. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Порывы ветра местами могут достигать 21 метра в секунду.

