Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные ливни накрыли некоторые районы Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного городского хозяйства.

Также сохраняется сильный порывистый ветер, причем его порывы могут усиливаться. Уже есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

В связи с этим горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, следует быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ЦОДД призвали для поездок по столице использовать городской транспорт. За рулем рекомендуется быть внимательными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В Дептрансе предупредили, что вечером локальные затруднения ожидаются по направлению в область на Ленинградском шоссе, а также на проспекте Мира по направлению в область.

Также сообщается, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово на фоне непогоды работают в штатном режиме, передает Агентство "Москва". Отмен или задержек рейсов по метеоусловиям нет.

Новая Третьяковка недоступна для посещения после закрытия парка "Музеон" из-за штормового ветра. Граждане могут сдать приобретенные билеты на посещение музея или воспользоваться ими в течение семи дней.

Более того, в связи с плохой погодой колесо обозрения "Солнце Москвы" временно остановило работу. В целях безопасности при ветре более 15 метров в секунду прокаты приостанавливаются.

Также в столице из-за непогоды закрыли Московский зоопарк. Дальнейшее решение о работе учреждения сотрудники будут принимать исходя из погодных условий. Кроме того, столичный департамент торговли и услуг призвал кафе и рестораны закрыть летние веранды. Заведениям общепита также рекомендовали укрепить конструкции и закрыть зонты.

До 23:00 среды, 3 апреля, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра, чьи порывы могут достигать 21 метра в секунду. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля, уточнили в Гидрометцентре.