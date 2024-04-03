Кафе и ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

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Департамент торговли и услуг Москвы призвал кафе и рестораны закрыть летние веранды из-за сильного ветра, чьи порывы могут достигать 21 метра в секунду.

"<...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – сообщили в пресс-службе департамента.

В связи с непогодой решение приостановить работу приняли в том числе столичные парки. Об открытии общественных пространств горожанам сообщат дополнительно.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что до 23:00 среды, 3 апреля, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля.

Из-за сильного ветра городские службы Москвы приступили к усиленному режиму работы. Специалисты принимают меры по защите жилых и нежилых объектов, объектов транспорта и торговли от порывов ветра.