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04 апреля, 11:45

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Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

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В Москве с 6 по 14 апреля пройдет фестиваль колледжей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение.

Программу подготовили на 52 площадках. Так, в воскресенье, 7 апреля, в ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет иммерсивное шоу "Инженерный фиджитал", организованное при поддержке 20 работодателей. В понедельник, 8 апреля, в павильоне "Атом" на ВДНХ организуют диджитал-фест. Участники освоят азы программирования и создадут элементы для компьютерной игры.

Вход на все мероприятия фестиваля колледжей будет бесплатным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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