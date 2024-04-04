Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

В Москве с 6 по 14 апреля пройдет фестиваль колледжей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение.

Программу подготовили на 52 площадках. Так, в воскресенье, 7 апреля, в ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет иммерсивное шоу "Инженерный фиджитал", организованное при поддержке 20 работодателей. В понедельник, 8 апреля, в павильоне "Атом" на ВДНХ организуют диджитал-фест. Участники освоят азы программирования и создадут элементы для компьютерной игры.

Вход на все мероприятия фестиваля колледжей будет бесплатным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.