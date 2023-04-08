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Старейший Центральный Московский ипподром закрыли на реконструкцию

Старейший Центральный Московский ипподром закрыли на реконструкцию

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Старейший Центральный Московский ипподром закрыли на реконструкцию. В настоящее время из конюшен перевозят лошадей. Это будет первый капитальный ремонт за почти двухвековую историю ипподрома.

На территории ипподрома построят современный центр для тренировок, ветеринарный сектор и гостиницу на 60 мест. Впервые работы будут вести под землей. Соорудят двухполосный тоннель, ведущий на парковку, для обслуживающей техники и автомобилей. Еще один тоннель проложат для лошадей, чтобы и во время соревнований могли проходить тренировки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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