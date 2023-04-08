"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о "доме со львами" на Малой Молчановке

А вы знаете, какой дом в центре Москвы возвел слепой архитектор? Речь идет о бывшем доходном доме Гордон-Шугаева на Малой Молчановке. Это здание в стиле итальянского Ренессана еще более известно как "дом со львами".

Его проект разработал один из наиболее востребованных зодчих своего времени Иван Кондратенко. Дом с шикарно декорированным фасадом появился на этом месте в 1914 году. К этому моменту Кондратенко практически полностью потерял зрение. Виной тому стала травма, которую архитектор получил на одной из строек.

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