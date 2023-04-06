Лифтбэк "Москвич 6" появится в продаже в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старт продаж автомобилей "Москвич 6" запланирован на сентябрь 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор завода "Москвич" Дмитрий Пронин.

"Он у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить", – заявил он в эфире радиостанции "Шансон".

До этого стало известно, что автомобильный завод "Москвич" в этом году планирует выпустить новые модели в кузове седан и кроссовер. Предварительный внешний вид моделей планировали показать в ближайшее время.

Продажи электромобилей "Москвич 3е" и кроссоверов "Москвич 3" стартовали в РФ 3 марта. Приобрести автомобили можно в 52 точках дилерских продаж в 23 российских регионах.



Таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тыс электромобилей "Москвич 3e"

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