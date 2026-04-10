Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 21:59

Происшествия
Главная / Новости /

TMZ: рэпер Offset выписан из больницы после ранения в ходе стрельбы во Флориде

Американский рэпер Offset выписан из больницы после ранения в ходе стрельбы во Флориде

Фото: legion-media.com/MiamiPIXX/VAEM/BACKGRID

Американский рэпер Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сифус. – Прим. ред.) выписан из больницы после ранения, полученного в результате стрельбы возле казино в американском штате Флорида, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По данным СМИ, полиция полагает, что выстрел в рэпера мог совершить знакомый другого американского исполнителя Lil Tjay.

Offset пострадал в ходе перестрелки около казино во Флориде 7 апреля. Музыкант был доставлен в медучреждение. Журналисты сообщали, что на место оперативно прибыла полиция и задержала двух человек. По факту произошедшего инициировано расследование.

До этого американский актер Шайа Лабаф получил ранения в ходе драки у бара в Новом Орлеане. Потасовку начал сам артист после того, как его вывел из заведения персонал. Прибывшие врачи оказали помощь актеру.

происшествияшоу-бизнесза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика