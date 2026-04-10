Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 21:13

Технологии

В МAX называли фейком сообщения об уязвимостях в мессенджере

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

В Центре безопасности национального мессенджера MAX заявили ТАСС, что данные пользователей платформы находятся под надежной защитой, а появившиеся сообщения об уязвимостях являются фейковыми.

Ранее СМИ и телеграм-каналы писали, что в MAX было обнаружено более 200 уязвимостей, позволяющих злоумышленникам получать несанкционированный доступ к чужим данным или действиям.

В центре пояснили, что речь идет об отчетах, полученных в рамках программы Bug Bounty. Там подчеркнули, что попытки выдать сам факт обнаружения уязвимостей в ходе таких программ за "сенсацию" и признак небезопасности продукта искажают истинный смысл Bug Bounty, которые как раз создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков.

Ранее в MAX заявили, что распространяемые в интернете сообщения о том, что пользователи мессенджера якобы получают уведомления о сообщениях от незнакомых людей, однако при попытке открыть диалог он исчезает, являются недостоверными. Там пояснили, что реализация описанного сценария потребовала бы вмешательства на уровне серверов, чего не происходило.

технологии

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика