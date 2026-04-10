В МAX называли фейком сообщения об уязвимостях в мессенджере

В Центре безопасности национального мессенджера MAX заявили ТАСС, что данные пользователей платформы находятся под надежной защитой, а появившиеся сообщения об уязвимостях являются фейковыми.

Ранее СМИ и телеграм-каналы писали, что в MAX было обнаружено более 200 уязвимостей, позволяющих злоумышленникам получать несанкционированный доступ к чужим данным или действиям.

В центре пояснили, что речь идет об отчетах, полученных в рамках программы Bug Bounty. Там подчеркнули, что попытки выдать сам факт обнаружения уязвимостей в ходе таких программ за "сенсацию" и признак небезопасности продукта искажают истинный смысл Bug Bounty, которые как раз создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков.

Ранее в MAX заявили, что распространяемые в интернете сообщения о том, что пользователи мессенджера якобы получают уведомления о сообщениях от незнакомых людей, однако при попытке открыть диалог он исчезает, являются недостоверными. Там пояснили, что реализация описанного сценария потребовала бы вмешательства на уровне серверов, чего не происходило.