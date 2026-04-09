09 апреля, 16:59

Технологии

В MAX опровергли случайные сообщения от незнакомцев в мессенджере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Распространяемые в интернете сообщения о том, что пользователи MAX якобы получают уведомления о сообщениях от незнакомых людей, однако при попытке открыть диалог он исчезает, являются недостоверными. Об этом сообщает телеканал "360".

Первые публикации о якобы случайных чатах с незнакомцами в мессенджере появились в феврале. Однако по заверению специалистов, система работает в штатном режиме, а никаких подобных сбоев не выявлено.

Эксперты пояснили, что реализация описанного сценария потребовала бы вмешательства на уровне серверов, чего не происходило.

Кроме того, ранее один из блогеров уже распространял постановочное видео с похожими утверждениями. В нем заявлялось, что видеосообщения якобы случайным образом отправляются другим пользователям. В компании подчеркнули, что такие заявления не имеют под собой реальной технической основы.

Ранее сообщалось, что в мессенджере МАХ скоро появятся истории и комментарии. Кроме того, авторам в скором времени будет доступна аналитика, возможность просматривать в мессенджере короткие ролики и совершать через него покупки. В качестве примера разработчики ориентировались на китайский TikTok.

