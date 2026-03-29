29 марта, 17:00

Минстрой утвердил порядок взаимодействия УК с жильцами домов через MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Взаимодействие управляющих организаций с жильцами в МАХ будет осуществляться через чат-бот ГИС ЖКХ, следует из ответа Минстроя на запрос депутата Владимира Кошелева. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В министерстве добавили, что при поступлении обращения по такой системе управляющая организация рассмотрит его в соответствии с нормами законодательства, а также в рамках компетенции.

При этом Кошелев подчеркнул, что, согласно объяснению Минстроя, сообщения от жильцов в общем чате не являются официальным обращением, поэтому УК могут реагировать на них по своему усмотрению. Вопросы, требующие решения, необходимо направлять через чат-бот.

Ранее Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные компании по ТКО взаимодействовать с жильцами домов в мессенджере MAX.

Также закон предполагает, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета дома будет оформляться протоколом в соответствии с требованиями Минстроя и подписываться выбранными членами совета.

технологии

