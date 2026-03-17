Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия приложения

Мессенджер MAX начал поддерживать англоязычную версию приложения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу платформы.

Теперь пользователи смогут создавать групповые чаты, организовывать видеозвонки и управлять настройками на иностранном языке. Нововведение открывает доступ миллионам клиентов за рубежом к свободному общению с друзьями и близкими в России.

Для смены версии интерфейса необходимо обновить приложение и выбрать английский язык. На Android это можно сделать в профиле мессенджера в разделе "Язык приложения", а владельцам iOS-устройств нужно поменять язык в настройках смартфона.

Ранее в национальном мессенджере была открыта регистрация для граждан 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Благодаря этому жители вышеуказанных регионов смогут отправлять сообщения и совершать звонки в сервисе.

Еще одна модернизация, появившаяся в МАХ до этого, заключается в упрощении создания цифрового ID. Он представляет собой QR-код в профиле пользователя, при помощи которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида.