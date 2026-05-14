Минэнерго Кубы заявило об исчерпании запасов топлива в стране

На Кубе полностью исчерпались топливные запасы, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление министра энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви, сделанное в эфире телепрограммы Mesa Redonda.

"У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого", – указал он, комментируя затяжные отключения электроэнергии по всей стране, которые достигают 20–22 часов.

При этом у Гаваны остается попутный газ с месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет. По словам министра, Куба не получала топливо с декабря 2025 года.

Единственным поступлением стала крупная партия нефти из России в около 100 тысяч тонн. Власти страны растянули эти запасы до первых дней мая, снизив масштаб отключений. Но теперь и эти запасы закончились, резюмировал де ла О Леви, назвав ситуацию крайне тяжелой.

Куба столкнулась с острым дефицитом топлива и энергокризисом из-за блокады поставок нефти США. В начале 2026 года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров. Позже он указывал, что получил от властей Кубы запрос о помощи, обещав провести переговоры.

