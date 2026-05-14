14 мая, 09:10

В госветслужбе Москвы напомнили о прививках и справках для животных перед путешествием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Готовиться к путешествию с питомцем необходимо минимум за месяц. А если предстоит перелет за границу, этот срок может увеличиться, предупредили в государственной ветеринарной службе Москвы, сообщает портал мэра и правительства города.

Там напомнили, что для поездки животные должны быть здоровыми и вакцинированными, поэтому важно предварительно посетить государственную ветклинику.

Путешествие по России с кошками и собаками не требует оформления дополнительных справок. Нужно только привести питомца в госветклинику на осмотр и получить отметку в ветеринарный паспорт. Она будет действительна в течение двух недель.

При этом для поездок по стране животное обязательно должно быть привито от бешенства. Прививка должна быть сделана менее года назад и заверена печатью в ветпаспорте. Чипирование необязательно, однако лучше уточнить у авиаперевозчиков условия, так как могут понадобиться другие документы.

Перед путешествием в другую страну важно узнать о правилах ввоза питомца, так как некоторые государства предъявляют разные требования. Найти информацию, как правило, можно на правительственных порталах или сайтах посольств. Также актуальные данные, нормативные и правовые акты есть на сайте Россельхознадзора.

Для начала важно обработать четвероногого друга от клещей и блох, провести дегельминтизацию, чипировать, сделать прививку от бешенства. Обязательно наличие ветпаспорта международного образца. За 1–5 дней до вылета в госветклинике получается ветеринарное свидетельство формы № 1.

Чипирование можно провести только до вакцинации от бешенства. А с момента вакцинации до поездки должно пройти не менее 21 дня и не более года. Получить документы и записаться на осмотр можно при помощи сервиса "Запись к ветеринарному врачу" на mos.ru.

С 2024 года некоторые страны, в том числе и европейские, ввели новые правила ввоза кошек, собак и хорьков. Необходимы результаты теста на наличие антител к вирусу бешенства.

Анализ проводится минимум через 30 дней после вакцинации и за 3 месяца до поездки в Евросоюз. В Москве такой тест можно сдать в клинико-диагностическом центре ФГБУ "ВГНКИ" по адресу проспект Маршала Жукова, дом 1.

Отдельные правила есть для поездок с птицами, грызунами и рептилиями. Они также представлены на сайте Россельхознадзора.

Таких питомцев не надо вакцинировать от бешенства, но необходимы другие процедуры. Например, для пернатых и грызунов обязателен домашний карантин с проведением после этого анализов и обработок. Таким животным и даже рыбам некоторых размеров важно установить чипы для поездки за рубеж.

Проконсультироваться по поводу путешествия с питомцем и необходимых документов можно в контакт-центре госветслужбы Москвы по круглосуточному телефону 8 (495) 612-12-12.

Ранее руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Сергей Черников предупредил, что животных важно заранее готовить к поездке на автомобиле. Сначала надо просто дать посидеть им в машине, которая не двигается. Затем можно совершать короткие поездки с остановками и перерывами, чтобы питомец мог выйти и отдохнуть.

