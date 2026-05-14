14 мая, 09:44

Политика

Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину, Ближний Восток и КНДР

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Пекине обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове, передает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что лидеры двух стран обратили внимание не только на региональные вопросы, но и на глобальную проблематику.

Как заявил Си Цзиньпин, чьи слова приводит агентство Синьхуа, лидеры договорились сформировать "конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США в качестве нового позиционирования китайско-американских связей".

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Глава Белого дома пробудет в КНР до 15 мая. Вместе с ним прилетели основатель SpaceX Илон Маск, глава китайской Nvidia Дженсен Хуанг и госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа длились более двух часов. Во время встречи председатель КНР предупредил, что неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение США и Китая.

При этом он отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами. По его словам, 2026 год должен стать историческим и знаменательным годом для китайско-американских отношений.

