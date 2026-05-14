Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 07:25

Политика

Си Цзиньпин заявил Трампу, что в торговых войнах нет победителей

Фото: ТАСС/AP/Maxim Shemetov

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил находящемуся в Пекине с визитом президенту США Дональду Трампу, что в торговых войнах нет победителей. Выступление китайского лидера транслировало Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что равноправные отношения являются единственным правильным выбором для Китая и США в условиях разногласий. Си Цзиньпин добавил, что суть торгово-экономических отношений Вашингтона и Пекина заключается во взаимной выгоде.

Также в ходе переговоров с Трампом лидер КНР отметил, что стабильные отношения между Китаем и США выгодны всему миру. По его словам, Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного экономического процветания.

Вместе с тем Си Цзиньпин считает, что 2026 год должен стать историческим годом для китайско-американских отношений. Кроме того, он отметил, что обоим странам необходимо объединить усилия для ответа на глобальные вызовы.

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит главы Белого дома продлится до 15 мая.

По данным СМИ, вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая основателя SpaceX Илона Маска и главу китайской Nvidia Дженсена Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика