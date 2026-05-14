В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении ящика для пожертвований на АЗС

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении ящика для сбора пожертвований, который находился на АЗС в деревне Петровское Раменского округа Подмосковья, передает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники подъехали к заправке на автомобиле, затем один из фигурантов зашел в торговый зал и похитил ящик для пожертвований, а далее погрузил его в салон машины. После этого правонарушители скрылись с места инцидента.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"), подозреваемых в преступлении удалось установить и задержать по местам проживания. Сам похищенный ящик был найден недалеко от места преступления. Денежные средства были потрачены фигурантами на личные нужды. Подозреваемых заключили под стражу.

