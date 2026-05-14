14 мая, 10:45

Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении ящика для пожертвований на АЗС

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении ящика для сбора пожертвований, который находился на АЗС в деревне Петровское Раменского округа Подмосковья, передает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники подъехали к заправке на автомобиле, затем один из фигурантов зашел в торговый зал и похитил ящик для пожертвований, а далее погрузил его в салон машины. После этого правонарушители скрылись с места инцидента.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"), подозреваемых в преступлении удалось установить и задержать по местам проживания. Сам похищенный ящик был найден недалеко от места преступления. Денежные средства были потрачены фигурантами на личные нужды. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее молодой человек ограбил кассу магазина в ТиНАО. Инцидент произошел на Центральной улице деревни Десны. 18-летний юноша, угрожая кассиру предметом, похожим на нож, заставил открыть кассу и отдать ему всю выручку. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Разбой".

