14 мая, 12:00

Политика

Шойгу заявил о заморозке Западом активов на сумму около 590 млрд долларов

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Запад заморозил активы России, Кубы, Венесуэлы, Ирака, Ирана, КНДР, Ливии и Афганистана на сумму в размере около 590 миллиардов долларов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, нехватка финансовых ресурсов не дает нормализироваться хозяйственной жизни в Афганистане. Шойгу уточнил, что общая сумма замороженных активов страны составляет около 10 миллиардов долларов.

"В феврале 2022 года решением Джо Байдена 3,5 миллиарда были направлены на выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября. Еще 3,5 миллиарда США перевели в фонд для гуманитарной помощи населению Афганистана, минуя правительство талибов", – цитирует секретаря Совбеза РИА Новости.

Шойгу выразил уверенность в том, что руководители стран смогут сделать правильные выводы о хранении средств на Западе.

Ранее Центробанк направил иск к Совету Евросоюза, в котором указал, что Брюссель превысил полномочия и нарушил собственную процедуру при блокировке российских активов. Истец заявил, что регламент процедуры был принят неправомерно, так как статья 122 Договора о функционировании ЕС не может служить надлежащим основанием для таких мер.

Как подчеркнули в регуляторе, подобные действия являются ограничениями в отношении государства – третьего лица, поэтому должны приниматься на основании 215-й статьи Договора.

Венгрия отказалась сотрудничать с ЕС по вопросу российских активов

