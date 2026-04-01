ЕС выделил Украине дополнительные 80 млн евро за счет прибыли от активов РФ

Европейский союз предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 80 миллионов евро. Об этом на пресс-конференции в Киеве объявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Она подчеркнула, что средства будут направлены из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Кроме того, Каллас призвала не ослаблять, а напротив, ужесточать санкционное давление на Россию.

При этом ранее глава дипломатии ЕС заявила, что не может сообщить хороших новостей о выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Она выразила надежду, что решение будет одобрено на следующем заседании Европейского совета.