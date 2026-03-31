31 марта, 11:34

Политика
EURACTIV: ЕС выразил недовольство Украиной за блокировку проверки нефтепровода "Дружба"

ЕС выразил недовольство Украиной за блокировку проверки нефтепровода "Дружба"

Фото: depositphotos/63ru78

Украина не допускает миссию Европейского союза к инспекции нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Это вызвало недовольство в европейских столицах и Брюсселе. Об этом пишет RT со ссылкой на материал EURACTIV.

По данным издания, группа экспертов уже несколько недель находится на территории Украины и ожидает разрешения на осмотр поврежденного участка трубопровода. В дипломатических кругах действия Киева называют "неразумными" и "непонятными".

"У нас нет четкого представления о том, что за игру здесь ведет Украина", – отметил один из дипломатов ЕС.

На данный момент, как отмечено в материале, единственным способом разрешить ситуацию является допуск экспертов к месту и оценка реального состояния трубопровода.

В феврале приостановились поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле же действия украинских властей назвали преднамеренными.

