Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 16:28

Политика

Каллас заявила, что у нее нет хороших новостей о выделении кредита для Украины

Фото: ТАСС/Zuma/Wiktor Dabkowski

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в Киев, заявила, что не может сообщить хороших новостей о выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро.

"У нас есть определенные препятствия на пути, как относительно 20-го пакета санкций, так и относительно выделения кредита. Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия", – сказала Каллас на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой, видеозапись которого опубликована в YouTube-канале одного из украинских агентств.

Она также выразила надежду, что решение будет одобрено на следующем заседании Европейского совета. Сибига, в свою очередь, назвал препятствием Венгрию.

В феврале совет Евросоюза согласовал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, первые выплаты планировались на второй квартал. Однако Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать.

Будапешт пообещал продолжать блокировать кредит, пока Киев не разблокирует транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Венгрия продолжает препятствовать выделению средств, но пообещала добиться согласования "так или иначе".

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика