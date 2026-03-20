Фон дер Ляйен заявила, что Венгрия продолжает блокировать кредит Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Венгрия продолжает блокировать кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро, однако ЕК собирается согласовать его "так или иначе". Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

Председатель ЕК также ответила на вопрос об энергоресурсах РФ, полностью исключив разрешение европейским странам закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергии.

"У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию", – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

В начале февраля совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Первые выплаты по этой схеме проведутся во втором квартале этого года. При этом свой отказ от участия в предоставлении кредита подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия.

Будапешт пообещал продолжить блокировать предоставление украинской стороне кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту нефти из России по трубопроводу "Дружба".