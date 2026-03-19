Каллас сообщила об отсутствии оптимизма в вопросе согласования кредита Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила перед саммитом в Брюсселе, что "не очень оптимистично" настроена в отношении согласования кредита Украине.

"Я не очень оптимистично настроена, но мы будем пытаться сделать, что должны", – отметила она.

Каллас добавила, что "сейчас пришло время" выразить Украине поддержку. На саммите будет проходить согласование кредита на 90 миллиардов евро.

Ранее Совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита на 2026–2027 годы. Первые выплаты ожидаются во втором квартале этого года. От участия в предоставлении займа отказались Чехия, Венгрия и Словакия.

Венгрия также пообещала продолжить блокировать предоставление украинской стороне кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту нефти из России по трубопроводу "Дружба".

