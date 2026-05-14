14 мая, 12:18

"Коммерсант": группа Fordewind хочет обанкротить производителя мороженого "Русский холод"

Производитель мороженого "Русский холод" оказался на грани банкротства

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Инвестиционно-финансовая группа Fordewind намерена подать заявления о банкротстве четырех юрлиц, связанных с крупным производителем мороженого "Русский холод". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на портал "Федресурс".

На грани банкротства оказались ключевые компании предприятия: АО "Русский холодъ", АО "ТД "Русский холод", ООО "Алтайхолод" и "Лагуна койл". Во всех случаях кредитор указывает на признаки неплатежеспособности.

Еще недавно "Русский холод" входил в десятку ведущих производителей мороженого в стране. Однако в 2025 году выпуск продукции упал до 15 тысяч тонн, что в три раза превысило общий спад по рынку, который составил 7,5%. СМИ связало трудности компании с высокой кредитной нагрузкой на фоне стагнации в отрасли. Совокупный долг четырех компаний в 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей.

Партнер юридической фирмы Павел Новиков предположил, что подача заявления о банкротстве является скорее переговорным инструментом. По его мнению, это может быть связано с обсуждением вхождения нового инвестора, а иск способен усилить позиции кредитора и повлиять на параметры будущей сделки.

Ранее стало известно, что компания "Одежда 3 000", управляющая магазинами Modis, подала заявление о банкротстве. По данным СМИ, проблемы в бизнесе начались после смерти основателя сети Игоря Сосина.

За два года количество магазинов сократилось как минимум в три раза, а с поиском нового инвестора возникли сложности из-за общего падения спроса на одежду и обувь в России.

Сеть магазинов Modis существует с 2006 года. В 2024 году у компании было 120 торговых объектов, сейчас в социальных сетях бренда указаны 10.

