14 мая, 12:51 (обновлено 14.05.2026 14:13)

Движение временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы

Ограничения на движение транспорта введены на ряде улиц в центре Москвы. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Проехать, в частности, нет возможности по Большому Каменному мосту, по Пресненской набережной в сторону Краснопресненской набережной и в Выставочном переулке. Также закрыты поворот с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и съезд с Новинского бульвара на Новый Арбат.

Ограничения коснулись в том числе Новоарбатского моста – там проезд запрещен по направлению в центр. Также транспорт не может проезжать в сторону моста по Смоленской набережной.

Недоступна для автомобилистов и улица 1905 года. Закрыт ее участок от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной.

О локальных ограничениях в ЦАО в четверг, 14 мая, москвичей уведомили днем ранее. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты, следить за навигатором и закладывать больше времени на дорогу.

Также Дептранс предупреждал о возможных заторах в часы вечернего разъезда, советуя использовать для передвижения по городу метрополитен.

