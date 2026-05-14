14 мая, 13:43

Политика

Пашинян отказался разрезать торт в виде карты Армении

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной поездки по Еревану отказался разрезать торт в виде карты страны. Видеоролик с данным моментом распространили местные СМИ.

"Нет, не будем разрезать этот торт, вы тоже не режьте, потому что это вызовет множество разных комментариев", – сказал Пашинян собравшимся на улице.

Премьеру презентовали торт оранжевого цвета, на котором также было изображено сердце.

Партия Пашиняна "Гражданский договор" активно использует изображение карты Армении в рамках своей предвыборной кампании. В ходе региональных визитов политик вручает избирателям магниты в виде карты страны и даже размещает их на воротах жилых домов.

Ранее Пашинян отказался от присутствия на параде Победы 9 мая в Москве. Он аргументировал решение занятостью из-за избирательной кампании. Парламентские выборы в Армении должны состояться 7 июня 2026 года.

