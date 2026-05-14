14 мая, 13:36

Интервалы движения увеличивали на юго-западном участке Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Интервалы движения поездов временно увеличивали на юго-западном участке Сокольнической линии Московского метрополитена. Причиной стал человек на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение вводится в график.

Ранее участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" был закрыт из-за строительства тоннеля новой Рублево-Архангельской линии, который проходит вплотную к действующему перегону. Планировалось, что ограничения будут действовать до 8 мая, однако позже их продлили на три дня.

На время закрытия участка запустили два компенсационных автобусных маршрута – КМ1 и КМ2. Всего было задействовано около 130 автобусов особо большого класса.

Участок возобновил работу 12 мая. Помимо строительства нового тоннеля, специалисты обновили системы на станциях участка Арбатско-Покровской линии, проведя диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также элементов освещения.

транспорт метро город

