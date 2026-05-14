14 мая, 14:17

Происшествия

В Германии педиатра обвинили в сексуальном насилии над 130 детьми

Фото: depositphotos/Melpomene

В Германии 46-летнего врача-педиатра обвинили в сексуальном насилии над по меньшей мере 130 детьми, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NDTV World.

По информации СМИ, 46-летний медик стал фигурантом уголовного дела в ноябре 2025 года, когда мать одной из девочек обратилась в полицию. Следователи установили, что врач домогался детей с декабря 2013 года. Кроме того, он успел поработать в четырех клиниках, две из них находятся в Бранденбурге.

Всего мужчине вменяют 130 эпизодов сексуального насилия, однако точное число пострадавших детей, как и другие подробности, на раскрывается. При этом в обвинительном заключении указаны отягчающие обстоятельства и факт изнасилования.

В доме обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого полиция изъяла различные носители.

Ранее 49-летнюю учительницу специализированной школы во Флориде обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бывшим учеником. По словам потерпевшего, родители выгнали его из дома. Тогда преподаватель предложила ему пожить у себя. Вскоре после переезда женщина начала к нему приставать.

В течение двух месяцев учебного года юноша жил с учительницей. За это время женщина совершила в отношении него не менее 5 изнасилований.

