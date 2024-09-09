В Канаде учительницу католической школы обвинили в многолетнем совращении учеников

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В Канаде 40-летнюю учительницу католической школы Антония Великого обвинили в изнасиловании подростков. Женщина была арестована, в ее деле 18 пострадавших. Об этом сообщает портал The Peterborough Examiner.

В течение 16 лет работы в католической школе Келли-Энн Дженнингс вступила в сексуальные отношения с 18 подростками. Учительницу обвиняют в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних и хранении детской порнографии. В полицию на нее заявил один из учеников школы.

Отмечается, что Дженнингс имела в школе отличную репутацию и пользовалась доверием родителей и руководства.

Ранее суд в Свердловской области приговорил учителя музыки к 23 годам колонии за сексуальное насилие над 22 детьми. Мужчине нельзя будет преподавать и осуществлять деятельность, связанную с детьми. Также его обязали выплатить потерпевшим свыше 8 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба.