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Жителя Перми приговорили к 12,5 года колонии за попытку изнасилования девушки-подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Следствие и суд установили, что утром 17 декабря 2023 года пьяный мужчина увидел рядом с домом на улице Карпинского незнакомую 17-летнюю девушку. Он начал угрожать несовершеннолетней с целью изнасилования. Однако девушке удалось сбежать.

Суд признал мужчину виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней и совершение в ее отношении иных действий сексуального характера. Обвиняемого приговорили к колонии строгого режима на срок в 12,5 года и ограничение свободы на 1,5 года.

Ранее Люблинский районный суд Москвы арестовал 55-летнего подозреваемого в изнасиловании своей супруги. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Перерве. По данным ведомства, супруги находятся в процессе развода.