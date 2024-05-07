Жителя Сочи осудили на 17,5 года за изнасилование внуков сожительницы

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Мужчину приговорили к 17,5 года колонии строгого режима за изнасилование детей в Сочи. Об этом заявила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как утверждают следователи, с февраля по апрель 2024 года мужчина несколько раз оставался дома вместе с несовершеннолетними внуками сожительницы. Именно тогда, по информации ведомства, он и совершал преступления против половой неприкосновенности детей. Последние спустя некоторое время рассказали обо всем матери, которая обратилась в полицию.

На злоумышленника завели уголовное дело. В результате суд признал его виновным. Мужчине также нельзя будет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с взаимодействием с детьми, на протяжении 19 лет.

Ранее Железногорский городской суд Красноярского края приговорил к 21 году лишения свободы 21-летнего курсанта МЧС Евгения Анисифоровича, который в 2022 году изнасиловал и убил 16-летнюю девушку.

