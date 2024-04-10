Мужчина в Москве получил 15,6 года колонии особого режима за растление 8 детей в Сети

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Басманный районный суд Москвы осудил мужчину на 15,6 года колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности восьмерых несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Следствие и суд установили, что фигурант находился на территории столицы и с апреля 2022 года вступил в переписку с 13-летней девочкой. Используя псевдоним, он при помощи социальной сети обсуждал с ней интимные темы, а также предлагал принять участие в сексуальных действиях за деньги. Точно так же он поступил в отношении еще семерых пострадавших детей.

В ходе расследования специалисты провели комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, изъяли переписки и провели по ним восемь лингвистических экспертиз.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего мужчины", – добавили в СК.

Осужденному также запрещено на протяжении 5 лет создавать аккаунты в социальных сетях, заключили там.

Ранее в Татарстане задержали серийного педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile. Один из пострадавших школьников заявил, что 43-летний мужчина сначала играл с ним, а потом позвал его к себе домой. Когда они остались наедине, тот изнасиловал подростка. Аналогично он поступил еще с несколькими детьми.



До этого Владимир Путин подписал закон, который запрещает педофилам посещать образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные, культурные организации для детей, а также детские площадки.