В ГД предложили ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть инициативу о введении пожизненного ограничения свободы и ношения электронных браслетов с системой отслеживания местоположения для тех, кто был осужден за педофилию. Соответствующее письмо она направила на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, пишет ТАСС.

По ее информации, в РФ увеличивается число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным Генпрокуратуры, в 2010 году было зафиксировано 9,5 тысячи подобных преступлений, в 2021 году – уже 16,8 тысячи.

При этом половина преступлений была совершена педофилами-рецидивистами, уточнила она. Также эксперты в области криминологии заявляют, что до 90% педофилов рано или поздно совершают рецидив. Лантратова предложила внести изменения в статью 53 УК РФ ("Ограничение свободы") для усиления административного контроля.

Отмечается, что в рамках режима будет применяться запрет на оставление места постоянного проживания или пребывания в определенное время суток, посещение мест с массовым скоплением детей, выезд за пределы территории муниципального образования. Кроме того, предлагается запретить подобным лицам посещать места проведения массовых и иных мероприятий, менять места работы, учебы, жительства или пребывания без согласия надзорного органа.

Парламентарий считает, что если меры будут реализованы, то число преступлений данного типа сократится. Лантратова попросила Бастрыкина представить позицию СК РФ по данному вопросу.

В январе МВД РФ решило расширить контроль за педофилами. Предлагалось запретить им приближаться к детским площадкам. Как отмечается в пояснительной записке к документу, сегодня педофилам после освобождения запрещено выезжать за пределы установленной судом территории.

До этого в СК РФ составили портрет среднестатистической жертвы педофила. Чаще всего ей становятся девочки в возрасте от 11 до 14 лет, живущие в городах. Часть таких преступлений совершается родственниками или близкими детей, причем примерно половина – сожителями матери ребенка.

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