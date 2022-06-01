В СК составили портрет среднестатистической жертвы педофила

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Заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко рассказала, что наиболее часто жертвами педофилов в прошлом году становились девочки в возрасте от 11 до 14 лет, живущие в городах. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, также жертвами педофилов становились девочки в возрасте от 15 до 17 лет.
"Часть из них пострадали от действий родственников и близких. При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка", – рассказала Леоненко.
Она отметила, что в городе преступнику проще затеряться, а в небольших населенных пунктах и селах зачастую все друг друга знают.
Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести пожизненный обязательный административный надзор за педофилами. По ее словам, необходимо реформировать систему административного надзора, в частности предоставить судам право вводить для педофилов запреты на посещение детских учреждений, а также ограничивать использование ими соцсетей.
В феврале в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.
В Госдуме подготовят поправки для защиты детей от педофилов
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