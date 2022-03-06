Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от педофилов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный законопроект приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до достижения жертвой 18-летия.

Также, согласно проекту закона, устанавливается отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершается человеком, который живет с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детских садах.

Вводится уголовная ответственность за укрывательство преступления, если о нем узнал другой человек из круга знакомых ребенку, включая тех, кто участвовал в преступлении.

Так, за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей младше 14 лет, лицо может быть оштрафовано до 100 тысяч рублей, также ему могут быть назначены принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок.

Проект закона об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности был принят в окончательном чтении Госдумой в феврале этого года. В ГД документ был внесен вице-спикером палаты Ириной Яровой в 2018 году.

До этого в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что, согласно закону, наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.