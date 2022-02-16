Госдума приняла закон об усилении мер защиты детей от сексуального насилия

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности.

В ГД документ был внесен вице-спикером палаты Ириной Яровой в 2018 году. Данный законопроект приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до достижения жертвой 18-летия.

Кроме того, согласно проекту закона, устанавливается отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершается человеком, который живет с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детских садах.

Вводится также уголовная ответственность за укрывательство преступления, если о нем узнало другое лицо из круга знакомых ребенку, включая лиц, принимавших участие в преступлении.

Так, за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей младше 14 лет, лицо может быть оштрафовано до 100 тысяч рублей, также ему могут быть назначены принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что, согласно закону, наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.