В ГД предложили ужесточить ответственность за пропаганду педофилии

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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ужесточить ответственность за пропаганду педофилии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества", – заявил депутат.

По словам Пискарева, те, кто пропагандирует педофилию, в любой момент могут перейти к открытому насилию.

Парламентарий подчеркнул, что думский комитет по безопасности продолжит выявлять ресурсы с подобной информацией с целью обеспечения оперативной блокировки.

В январе Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. За данное правонарушение теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму членами фракции "Единая Россия" в сентябре прошлого года. Документ в том числе предполагает введение наказания в виде пожизненного заключения для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

