Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"Пожизненный срок – справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред", – написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму членами фракции "Единая Россия" в сентябре прошлого года. Документ в том числе предполагает введение наказания в виде пожизненного заключения для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В настоящее время пожизненное наказание предусмотрено лишь за подобные преступления, совершенные в отношении детей младше 14 лет.
Госдума ввела пожизненный срок за педофилию
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