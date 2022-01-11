Юрист оценила идею о пожизненном заключении для впервые осужденных за педофилию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Наказание в виде пожизненного лишения свободы для впервые осужденных за педофилию является разумной и справедливой мерой, способной обеспечить безопасность российских детей, заявила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.
Адвокат отметила, что в последнее время в России фиксируется рост числа преступлений в отношении детей, совершенных людьми со склонностью к педофилии.
"В случае обнаружения такого человека и признания его виновным в суде в совершении преступлений в отношении детей, насильственных преступлений, имеющих сексуальный подтекст, его нужно изолировать от общества. Эти люди не меняются", – выразила уверенность Ярмуш.
По ее словам, большинство людей, задержанных по подозрению в педофилии, ранее уже совершали аналогичные преступления. Пожизненное лишение свободы поможет защитить детей и стать сдерживающим фактором для многих потенциальных злоумышленников, полагает Ярмуш.
"Пожизненное лишение свободы – это гарантия безопасности наших детей... Пожизненное заключение защитит детей в будущем и, может быть, станет преградой, ограничением для людей, которые имеют такие склонности к совершению подобных деяний", – добавила она.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести пожизненное лишение свободы для педофилов, даже если преступление было совершено впервые. Поводом для введения такой меры Волынец назвала трагедию, произошедшую с ребенком в Костроме.
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