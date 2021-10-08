СК поддержал проект закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

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Следственный комитет поддерживает проект закона о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, так как принятие такого закона будет способствовать предупреждению подобных преступлений. Об этом сообщили в СК РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, обсуждаемый законопроект о возможности назначения пожизненного лишения свободы для педофилов-рецидивистов "представляется актуальным", а усиление ответственности за такого рода преступления – логичное и справедливое.

"В общем массиве преступлений против половой неприкосновенности в текущем году в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия. Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным", – отметила Петренко.

Она уточнила, что каждый год выносится около 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении людей, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

Так, в Тверской области суд рассматривает уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего. Отмечается, что в 2006 году он уже был осужден за совершение подобных преступлений.

О внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за педофилию сообщили депутаты "Единой России". По словам главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, они предлагают увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.

Также предлагалось установить максимально жесткое наказание за это преступление. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

