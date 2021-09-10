Кузнецова прокомментировала законопроект о пожизненном заключении ранее судимых педофилов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Необходимо запретить освобождение преступников, совершивших деяния сексуального характера против несовершеннолетних с назначением судебного штрафа. Так уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала законопроект "Единой России" о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.

"Мы, безусловно, поддерживаем и считаем необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов. Необходимо также исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа (по статье 76.2 УК РФ). Наша цель – максимально защитить детей, обеспечить их безопасность", – сказала ТАСС Кузнецова.

Согласно статье 76.2 УК РФ, человек, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением штрафа.

Ранее депутаты "Единой России" сообщили о внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за педофилию. По словам, главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, они предлагают увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.

Также предлагается установить максимально жесткое наказание за это преступление. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

