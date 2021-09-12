Бородина поддержала законопроект об ужесточении наказания для педофилов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Телеведущая Ксения Бородина поддержала законопроект об ужесточении наказания для ранее судимых педофилов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"За такое надо не наказывать, а карать. Я не хочу, чтоб такой отброс жил за мои налоги, питался, дышал, а потом вышел на свободу, в то время, когда сломана жизнь малыша. Не хочу, чтоб у него вообще была возможность существовать на этой планете", – сказала Бородина.
Телеведущая высказалась на фоне ситуации в Кузбассе, где ранее судимый за педофилию мужчина увел двух девочек с детской площадки. Позже их нашли мертвыми.
Ранее депутаты "Единой России" сообщили о внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за педофилию. По словам, главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, они предлагают увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.
Также предлагается установить максимально жесткое наказание за это преступление. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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