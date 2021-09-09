Убивший двух школьниц в Кузбассе мужчина показал, где и как это сделал

Видео: youtube.com

Следственный комитет опубликовал видео допроса Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Киселевске.

Обвиняемый признал вину и показал, как задушил несовершеннолетних девочек и где он это сделал.

Ранее ему предъявили обвинение в убийстве двух малолетних, совершенном с целью скрыть другое преступление, а также изнасиловании и осуществлении насильственных действий сексуального характера.

Центральный районный суд Кемерова арестовал Виктора Пестерникова на два месяца – до 7 ноября 2021 года.

6 сентября две десятилетние девочки не вернулись домой из школы. Позже школьниц обнаружили мертвыми. Сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочек – Виктор Пестерников – ранее уже был судим за насилие над детьми.

Как сообщил представитель СК по Кемеровской области, подозреваемый за три недели до трагедии арендовал дачный дом, где убил девочек.

