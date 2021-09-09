Суд в Кемерове арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьниц в Киселевске

09:39
Фото: СК РФ
Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Киселевске, сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 ноября 2021 года. На допросе обвиняемый признал вину.
6 сентября две десятилетние девочки не вернулись домой из школы. Позже школьниц обнаружили мертвыми. Сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.
Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочек – Виктор Пестерников – ранее уже был судим за насилие над детьми.
Как сообщил представитель СК по Кемеровской области, подозреваемый арендовал дачный дом, где убил девочек. Он уточнил, что мужчина снял дом за три недели до трагедии.
СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым. По данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и не встал там на учет.
В Киселевске задержали подозреваемого в убийстве школьниц
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