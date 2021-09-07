Предполагаемый убийца школьниц в Кузбассе уже был судим за насилие над детьми

Фото: СК РФ

Предполагаемый убийца девочек в Кузбассе уже был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В 2019 году после освобождения ему ужесточили условия административного надзора из-за нарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве девочек Виктор Пестерников дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии, полиция оба раза ограничивалась предупреждениями.

После ужесточения условий административного надзора из-за нарушений подозреваемый должен был являться в полицию по месту жительства трижды в месяц, также ему было запрещено находиться вне дома с 21 вечера до 6 утра и выезжать за пределы Мысковского городского округа.

Подозреваемый в 2009 году был осужден в Кемеровской области по пункту "в" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК) и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, двух 10-летних девочек, накануне пропавших в Кузбассе, обнаружили мертвыми. 6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. По некоторым данным, в день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.

