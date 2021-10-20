Правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию

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Правительство РФ поддержало законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию. Об этом в телеграм-канале сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу", – написал он.

Ранее Хинштейн сообщал, что законопроектом, помимо ужесточения наказания, предлагается увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.

До этого в поддержку законопроекта высказался Верховный суд. Также проект был одобрен Следственным комитетом РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, законопроект о возможности назначения пожизненного лишения свободы для педофилов-рецидивистов представляется актуальным, а усиление ответственности за такого рода преступления – логичным и справедливым.

