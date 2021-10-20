Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:13

Правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию

общество

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Правительство РФ поддержало законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию. Об этом в телеграм-канале сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу", – написал он.

Ранее Хинштейн сообщал, что законопроектом, помимо ужесточения наказания, предлагается увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.

До этого в поддержку законопроекта высказался Верховный суд. Также проект был одобрен Следственным комитетом РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, законопроект о возможности назначения пожизненного лишения свободы для педофилов-рецидивистов представляется актуальным, а усиление ответственности за такого рода преступления – логичным и справедливым.

Правительство РФ поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать