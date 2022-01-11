В РФ предложили ввести пожизненное заключение для впервые осужденных педофилов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести пожизненное лишение свободы для педофилов, даже если преступление было совершено впервые. Об этом сообщает RT.
Волынец отметила, что трагедия, произошедшая с ребенком в Костроме, демонстрирует, что наказание для педофилов нужно ужесточить.
Детский омбудсмен выразила мнение, что пожизненно лишать свободы необходимо и в том случае, если жертвой преступника стал один ребенок, а не только двое и более.
Волынец поблагодарила депутатов за внесенный законопроект, но подчеркнула, что его документ нужно дополнить.
Тело девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день девочка вышла на прогулку на улицу, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как уточнили в СК, подозреваемые признались в убийстве ребенка.
В сентябре 2021 года был внесен в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Данный документ поддержали в Следственном комитете РФ.
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