Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об убийстве девочки в Костроме

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил от и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Костромском области Сергея Болтышова доклад о ходе расследования дела об убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Бастрыкин поручил доложить об этапах расследования и всех версиях произошедшего. Глава СК РФ также потребовал предоставить доклад о полученных доказательствах.

Тело девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день девочка вышла на прогулку на улицу, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как уточнили в СК, подозреваемые признались в убийстве ребенка.

